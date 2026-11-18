Леонид Тамбиев официально покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо». Контракт со специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщила пресс-служба бело-голубых.

В клубе подчеркнули, что решение было добровольным и согласованным. Руководство «Динамо» поблагодарило наставника за работу, профессионализм и вклад в развитие команды.

«Решение принято по обоюдной договоренности и исключительно по доброй воле обеих сторон», — говорится в заявлении.

Тамбиев возглавил столичную команду в апреле 2026 года. До назначения он работал с владивостокским «Адмиралом» и входил в тренерский штаб петербургского СКА. Таким образом, его работа в московском клубе продлилась около семи месяцев.