Отставка по обоюдному согласию: «Динамо» поставило точку в истории с Тамбиевым
Главный тренер московского «Динамо» Тамбиев покинул клуб спустя семь месяцев
Леонид Тамбиев официально покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо». Контракт со специалистом расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщила пресс-служба бело-голубых.
В клубе подчеркнули, что решение было добровольным и согласованным. Руководство «Динамо» поблагодарило наставника за работу, профессионализм и вклад в развитие команды.
«Решение принято по обоюдной договоренности и исключительно по доброй воле обеих сторон», — говорится в заявлении.
Тамбиев возглавил столичную команду в апреле 2026 года. До назначения он работал с владивостокским «Адмиралом» и входил в тренерский штаб петербургского СКА. Таким образом, его работа в московском клубе продлилась около семи месяцев.
Ранее Life.ru сообщал, что 9 ноября Леонида Тамбиева отстранили от исполнения обязанностей главного тренера московского «Динамо». Соответствующий приказ подписал генеральный директор клуба. Руководство командой временно доверили тренеру по защитникам Олегу Ореховскому, который уже заменял Тамбиева в начале месяца.