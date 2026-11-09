Главный тренер московского хоккейного «Динамо» Леонид Тамбиев временно отстранён от исполнения своих обязанностей. Соответствующий приказ подписал генеральный директор клуба. Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

«Приказом генерального директора клуба главный тренер команды КХЛ Тамбиев Леонид Григорьевич отстранён от выполнения должностных обязанностей. Исполнение обязанностей главного тренера команды «Динамо» возложено на тренера по защитникам Ореховского Олега Олеговича», — говорится в заявлении клуба.

В ближайшем матче регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА, который состоится 11 ноября, руководить московской командой будет Олег Ореховский. Он уже заменял Тамбиева на тренерском мостике в начале ноября.

Леонид Тамбиев возглавил московское «Динамо» в апреле 2026 года. До этого 56-летний специалист работал с владивостокским «Адмиралом», а также входил в тренерский штаб петербургского СКА. В нынешнем сезоне КХЛ бело-голубые столкнулись с трудностями на старте чемпионата.

Ранее Life.ru рассказывал, как московское «Динамо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:2 без Леонида Тамбиева. Встреча состоялась 5 ноября в Санкт-Петербурге. Тогда клуб объяснял отсутствие главного тренера семейными обстоятельствами, а командой руководил Олег Ореховский.