Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых, которые вышли на лёд без главного тренера Леонида Тамбиева.

Главным героем встречи стал 23-летний нападающий москвичей Дмитрий Зуган, оформивший дубль. Форвард открыл счёт уже на второй минуте, а затем вновь отличился на 35-й. Для Зугана эти голы стали первыми в Континентальной хоккейной лиге. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил Дилан Сикура. У хозяев результативными бросками отметились Егор Соловьёв (8-я минута) и Давид Чен (39-я).

Примечательно, что бело-голубыми в этой встрече руководил Олег Ореховский. Главный тренер команды Леонид Тамбиев не отправился в Санкт-Петербург, как объяснили в клубе, по семейным обстоятельствам. При этом ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о возможном отстранении специалиста от работы и его скорой замене на Равиля Якубова. Официально кадровые перестановки пока не объявлялись.

После победы «Динамо» набрало 25 очков в 25 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Шанхай» с 30 баллами после 22 встреч располагается на третьей строчке.

Следующий матч москвичи проведут 7 ноября против нижегородского «Торпедо» на выезде. «Шанхай Дрэгонс» 10 ноября сыграет в Челябинске с «Трактором».