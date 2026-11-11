Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первой игре после официального отстранения главного тренера Леонида Тамбиева. Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба, причём судьба матча решилась в овертайме.

В первом периоде команды не смогли открыть счёт. На 34-й минуте Игорь Ожиганов вывел москвичей вперёд, однако незадолго до второго перерыва Василий Атанасов восстановил равновесие. Встреча перешла в овертайм при счёте 1:1. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Егор Римашевский.

Обязанности главного тренера московской команды сейчас исполняет Олег Ореховский. Леонид Тамбиев был отстранён от должности решением руководства клуба 9 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о назначении Андрея Разина главным тренером СКА вместо Игоря Ларионова. Кадровые перестановки произошли 18 октября после пяти поражений петербургского клуба подряд. До этого Разин тренировал магнитогорский «Металлург», однако покинул команду после конфликт с игроками. Ещё 6 октября специалиста временно отстранили от работы, а директор клуба Алексей Жлоба объяснил решение серьёзными разногласиями внутри коллектива. При этом магнитогорцы продолжали успешно выступать в КХЛ и одержали три победы подряд без Разина. Уже 18 октября клуб официально объявил о расторжении контракта с наставником.