Петербургский СКА потерпел разгромное поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0, причём автором последней шайбы неожиданно стал голкипер хозяев Никита Бояркин.

Курьёзный эпизод произошёл на 54-й минуте. Армейцы, пытаясь спасти матч, заменили вратаря шестым полевым игроком, однако допустили ошибку в передаче. Шайба от борта угодила в пустые ворота СКА, а поскольку последним из хоккеистов «Адмирала» её коснулся Бояркин, гол записали именно на него.

Таким образом, Бояркин стал шестым вратарём в истории КХЛ, на счёту которого появилась заброшенная шайба. При этом голкипер не только отметился необычным достижением, но и сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 39 бросков соперника.

До этого хозяева трижды огорчили петербуржцев. На девятой минуте счёт открыл Егор Чезганов, в начале второго периода преимущество удвоил Иван Янченко, а на 37-й минуте Даниэль Усманов довёл результат до разгромного. Для СКА это поражение стало девятым в последних 11 матчах. Не помогла пока и смена главного тренера: после отставки Игоря Ларионова команду возглавил Андрей Разин, под руководством которого армейцы проиграли уже четыре встречи из шести.

После победы «Адмирал» набрал 23 очка в 22 матчах и поднялся на шестое место Восточной конференции. СКА с 21 баллом после 21 игры остался девятым на Западе, за пределами зоны плей-офф.