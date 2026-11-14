Безголевая серия капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, достигшая 12 матчей, связана со стечением обстоятельств и неудачным началом сезона. При этом 41-летний россиянин способен преодолеть спад и вновь начать регулярно поражать ворота соперников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал хоккейный тренер Вячеслав Буцаев.

По словам специалиста, пока у нападающего не всё складывается на льду, однако его опыт и мастерство позволяют рассчитывать на возвращение результативности. Буцаев уверен, что Овечкин не откажется от стремления превзойти ещё одно достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Видимо, пока что-то не получается у Александра, стечение обстоятельств. Но он взрослый парень, обязательно выйдет из этой ситуации и продолжит радовать болельщиков своими голами», — заявил тренер.

Очередной матч без заброшенных шайб россиянин провёл 13 ноября против «Нью-Джерси Девилз». «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 2:5, а Овечкин за 13 минут 25 секунд на льду нанёс два броска в створ ворот и не набрал очков. Всего в 17 встречах нынешнего регулярного чемпионата на его счету одна шайба и четыре результативные передачи.

Нынешняя серия стала второй по продолжительности в карьере форварда. Хуже ситуация складывалась только в сезоне-2023/24, когда Овечкин не мог отличиться на протяжении 14 матчей.

Несмотря на затянувшуюся паузу, у россиянина остаётся возможность установить ещё один исторический рекорд. Он уже является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, однако по общему количеству голов с учётом плей-офф пока уступает Гретцки. На счету Овечкина 1007 шайб против 1016 у канадца. Для повторения достижения ему необходимо забросить ещё девять шайб, а для нового рекорда — десять.

Ранее Life.ru сообщал, что безголевая серия Овечкина достигла десяти матчей. Тогда «Вашингтон» обыграл «Флориду», но российский форвард вновь не сумел отличиться. Несмотря на личный спад капитана, команда одержала победу со счётом 4:3.