Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до десяти матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Российский нападающий вновь ушёл со льда без заброшенной шайбы, хотя его команда одержала домашнюю победу над «Флоридой Пантерз» со счётом 4:3.

Для 41-летнего хоккеиста эта встреча стала седьмой подряд без набранных очков. В нынешнем сезоне Овечкин провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт четыре результативных балла — одну шайбу и три голевые передачи.

Победу «Вашингтону» принесли точные броски Джека Сент-Айвани, Алекса Така, Алексея Протаса и Пьера-Люка Дюбуа. В составе «Флориды» дубль оформил Ткачук, ещё одну шайбу в концовке встречи забросил Сэм Беннетт.

Российскому форварду осталось забросить десять шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по суммарному количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Канадец завершил карьеру с 1016 шайбами.

После победы «Вашингтон» набрал 18 очков в 15 встречах и расположился на четвёртой строчке Столичного дивизиона. Следующий матч столичный клуб проведёт в гостях против «Оттавы» в ночь на 11 ноября по московскому времени.