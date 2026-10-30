Овечкину подарили именную гитару и устроили овацию на матче НХЛ в Нэшвилле

Российскому хоккеисту Александру Овечкину подарили именную гитару и устроили овацию во время матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз». Таким образом американский клуб решил почтить 41-летнего форварда, который проводит последний сезон в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Перед встречей капитан «Нэшвилла» Роман Йоси и бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Троц вручили россиянину акустическую гитару Gibson. На инструменте разместили логотипы обеих команд и надпись «Alex Ovechkin #8».

Подарок выбрали неслучайно. Нэшвилл известен как столица американской кантри-музыки, поэтому гитара стала символическим напоминанием о городе, где Овечкин провёл один из заключительных матчей своей карьеры в НХЛ.

Хоккеист с улыбкой принял необычный презент и пообещал научиться играть. Когда его одноклубник Том Уилсон поинтересовался, умеет ли он обращаться с инструментом, Овечкин ответил, что обязательно освоит его.

Во время матча на арене Bridgestone Arena также показали специальный видеоролик, посвящённый достижениям российского нападающего. Болельщики «Нэшвилла» встретили лучшего снайпера в истории НХЛ продолжительными аплодисментами.

Сама встреча завершилась победой «Вашингтона» со счётом 4:3. Овечкин результативными действиями не отметился, однако праздничная атмосфера вокруг его прощального визита стала одним из главных событий вечера.

Ранее Александр Овечкин получил пожизненный абонемент в знаменитый концертный клуб 9:30 Club в Вашингтоне. Необычный подарок хоккеисту вручили после его 930-й шайбы в НХЛ. Теперь россиянин сможет бесплатно посещать любые концерты и мероприятия на этой площадке.