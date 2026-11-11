В ООН увеличивается число государств, выступающих против предложенной Западом поправки с критикой России к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Некоторые страны, прежде поддерживавшие это положение, теперь предпочитают воздерживаться, заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Даже если посмотреть на количество голосующих против поправки, оно всё равно возросло», — отметил дипломат.

По итогам голосования 10 ноября западное дополнение поддержали 64 государства, против выступили 44, ещё 55 воздержались. Несмотря на сопротивление части делегаций, поправка была включена в документ.

При этом сам российский проект резолюции получил одобрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. За него проголосовали 117 стран, против — 53, ещё девять не поддержали ни одну из сторон. Среди противников инициативы оказались США, Украина, Германия, Франция, Канада и Япония.

Москва отмежевалась от внесённого западными государствами положения. В российском МИД считают, что оно политизирует обсуждение и не относится непосредственно к противодействию неонацизму.

Сама резолюция осуждает пропаганду нацистской идеологии, расовую дискриминацию и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Россия ежегодно вносит этот документ в ООН с 2005 года. Окончательное рассмотрение проекта на пленарном заседании Генассамблеи ожидается в декабре.

Ранее Life.ru сообщал, что в МИД России заявили о невозможности создать альтернативу ООН. Директор департамента международных организаций ведомства Кирилл Логвинов подчеркнул, что всемирная организация остаётся незаменимой площадкой для международного взаимодействия, несмотря на дискуссии о её будущем. При этом Москва выступает за реформирование Совета Безопасности ООН с расширением представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки, но против предоставления дополнительных мест западным государствам.