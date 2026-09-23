Япония призвала срочно реформировать Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН нуждается в изменениях, поскольку его нынешняя структура больше не отражает современный мировой порядок. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы японского правительства, организация в нынешнем виде во многом сохраняет модель, сформированную после Второй мировой войны, и не учитывает изменения, произошедшие за последние десятилетия.

«Необходимость срочной реформы Совета Безопасности ООН — это важнейший вопрос», — сказала Такаити.

Премьер Японии выступила за увеличение числа постоянных и непостоянных членов Совбеза. Она подчеркнула, что орган, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности, должен соответствовать нынешней ситуации в мире.

Кроме того, Такаити заявила о необходимости исключить из Устава ООН термин «вражеские государства». По её словам, соответствующее решение уже принималось на Всемирном саммите ООН в 2005 году, и теперь этот пункт должен быть удалён из документа.

«В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены», — отметила японский премьер.

Термин «вражеское государство» сохранился в Уставе ООН со времён создания организации и связан с государствами, которые во время Второй мировой войны противостояли странам — участницам соглашения. Япония на протяжении многих лет выступает за реформу Совбеза и изменение ряда положений основополагающего документа организации.

Ранее Life.ru писал, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости продолжать борьбу с героизацией нацизма. По его словам, Москва регулярно продвигает в Генассамблее ООН резолюцию против оправдания нацистской идеологии. Дипломат отметил, что вопрос исторической памяти остаётся актуальным на фоне международных разногласий.