МИД РФ призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Россия призвала руководство Японии в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, в том числе в части принадлежности южных Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя направленную Токио ноту протеста.

«Акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объёме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», — подчеркнула Захарова.

Москва направила Токио ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских наземных комплексов Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности. Москва заявила, что появление такого вооружения создаёт угрозы российской национальной безопасности и стабильности в регионе, и потребовала вывести комплексы с японской территории.

16 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто призвал Токио серьёзно отнестись к содержанию ноты. Как отметила Захарова, обеспокоенность размещением Typhon выразил и Китай.

Территориальный вопрос остаётся одним из главных противоречий в отношениях Москвы и Токио. Япония называет курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи своими «северными территориями». РФ отвергает претензии восточного соседа, подчёркивая, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, и указывает, что они вошли в состав страны по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония так и не заключили мирный договор.

В 2022 году Россия прекратила переговоры с Японией по мирному договору после введения Токио санкций против Москвы. Диалог по этому вопросу с тех пор не возобновлялся.

Ранее в Кремле заявили, что Японии вряд ли стоит рассчитывать на послабления по вопросу безвизовых поездок на Курильские острова, пока Токио придерживается нынешнего курса в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что не Россия выступила инициатором сворачивания двусторонних отношений.