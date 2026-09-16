«Вряд ли стоит ждать»: Песков ответил на просьбу Японии

Японии вряд ли стоит рассчитывать на послабления по вопросу безвизовых поездок на Курильские острова, пока Токио придерживается нынешнего курса в отношении Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя желание японской стороны возобновить поездки для посещения могил родственников.

«Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Япония присоединилась ко всем санкциям, она входит в список недружественных стран. И, наверное, на какие-то послабления вряд ли приходится надеяться», — сказал Песков.

Он добавил, что вопрос о подобных поездках скорее относится к компетенции российского МИД. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва, по его словам, не выступала инициатором сворачивания двусторонних отношений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Япония захотела вернуть безвизовые поездки на Курилы. В японском посольстве заявили, что Токио намерен добиваться возобновления гуманитарных визитов для посещения могил родственников. На прошлой неделе Песков также уже говорил, что в Кремле не видят предпосылок для встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, указывая на недружественную, по оценке российской стороны, политику Токио.