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Опубликовано 18 сентября, 11:42

Китай передал Японии ноту протеста из-за комплексов Typhon

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китай передал Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Об этом сообщили в МИД России.

«Аналогичная нота на днях передана в МИД Японии китайскими партнерами, которые также выражают озабоченность в свете проводимого Токио курса на ремилитаризацию, в том числе в контексте появления на островах комплексов Typhon», — говорится в сообщении МИД РФ.

Комплексы Typhon предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности.

Захарова: РФ потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon
Захарова: РФ потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon

Ранее Life.ru писал, что Москва считает размещение Typhon в Японии угрозой интересам России. В МИД РФ тогда заявляли, что неоднократно предупреждали Токио о рисках появления американских ракетных систем на японской территории. Российская сторона подчёркивала, что её оценка не меняется независимо от того, размещаются комплексы временно, по ротации или на постоянной основе.

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Александра Мышляева
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