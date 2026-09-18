Китай передал Японии ноту протеста из-за комплексов Typhon

Китай передал Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Об этом сообщили в МИД России.

«Аналогичная нота на днях передана в МИД Японии китайскими партнерами, которые также выражают озабоченность в свете проводимого Токио курса на ремилитаризацию, в том числе в контексте появления на островах комплексов Typhon», — говорится в сообщении МИД РФ.

Комплексы Typhon предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Life.ru писал, что Москва считает размещение Typhon в Японии угрозой интересам России. В МИД РФ тогда заявляли, что неоднократно предупреждали Токио о рисках появления американских ракетных систем на японской территории. Российская сторона подчёркивала, что её оценка не меняется независимо от того, размещаются комплексы временно, по ротации или на постоянной основе.