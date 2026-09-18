Захарова: РФ потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon

РФ потребовала от Японии вывести со своей территории ракетные комплексы Typhon. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва призвала Токио самым серьёзным образом отнестись к ноте от 3 сентября, в которой был выражен протест против их размещения.

Напомним, Typhon — новейший ракетный комплекс на вооружении армии США. О его испытаниях стало известно в начале мая — Пентагон задействовал установки в ходе учений в Азии. Позднее стало известно о планах размещения «тайфунов» в Южной Корее, что также вызвало ответ Москвы.