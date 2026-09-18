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Регион
Опубликовано 18 сентября, 10:56

Захарова: РФ потребовала от Японии вывести американские комплексы Typhon

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

РФ потребовала от Японии вывести со своей территории ракетные комплексы Typhon. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва призвала Токио самым серьёзным образом отнестись к ноте от 3 сентября, в которой был выражен протест против их размещения.

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Напомним, Typhon — новейший ракетный комплекс на вооружении армии США. О его испытаниях стало известно в начале мая — Пентагон задействовал установки в ходе учений в Азии. Позднее стало известно о планах размещения «тайфунов» в Южной Корее, что также вызвало ответ Москвы.

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Матвей Константинов
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