Идеология нацизма вновь становится заметной в разных странах мира, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, проблема выходит далеко за пределы одного государства.

Дипломат отметил, что Москва продолжает продвигать в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. По его словам, принятие такого документа остаётся важным сигналом на фоне появления новых случаев, которые Россия связывает с распространением подобных взглядов.

«В современном мире, и не только на Украине, мы видим, что нацизм поднимает голову», — заявил Небензя в интервью ИС «Вести».

Постпред России подчеркнул, что работа над резолюцией в ООН продолжается, несмотря на сопротивление ряда стран. Он отметил, что Москва считает противодействие героизации нацизма одной из ключевых международных задач.

«Несмотря на сопротивление бывших или нынешних нацистских стран вроде Украины, Россия неизменно продвигает в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Это важный сигнал с учётом того, что нацизм в мире вновь поднимает голову», — сказал дипломат.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о проявлениях нацистской идеологии в Европе. По словам министра, речь идёт в том числе о ситуации вокруг Украины и её поддержке со стороны европейских стран. Лавров назвал это серьёзным вызовом, который требует внимания международного сообщества.