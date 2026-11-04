Российские пациенты жалуются, что стоматологические поездки в Китай оборачиваются дополнительными расходами: стоимость лечения на месте растёт, а после возвращения приходится исправлять результат. Среди описанных проблем — сколы и трещины на пролеченных зубах, пишет Mash.

Клиентов привлекают через интернет предложениями совместить стоматологию с отдыхом и покупками. Организаторы обещают встречу в Благовещенске, поездку в Хэйхэ, проживание в гостинице и посещение местных рынков. Однако, по словам пациентов, итоговый счёт может оказаться вдвое выше первоначального. Повторное лечение после возвращения в Россию увеличивает расходы ещё сильнее. В жалобах также фигурируют санитарные условия и возможная замена обещанных материалов.

Ранее Life.ru рассказывал о стоматологических турах в Хэйхэ и Маньчжурию. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, организаторы предлагали установку виниров за несколько дней, включая в пакет проживание, переводчика и трансфер.