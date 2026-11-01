Кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта и повышенная чувствительность зубов могут быть связаны с пересыханием слизистой в отопительный сезон. Сухой воздух в квартире способен усиливать дискомфорт, особенно у людей, которые привыкли дышать ртом во время сна. Об этом стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Анна Мануйлова рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, при недостаточном увлажнении полости рта ослабевает естественная защита зубов. Важную роль в ней играет слюна: она удаляет остатки пищи, нейтрализует кислоты и помогает восстанавливать минеральный состав эмали.

«Слюна — это естественный защитный барьер. Она не только смывает остатки пищи и нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями, но и снабжает эмаль кальцием и фосфором, необходимыми для ее восстановления», — объяснила Мануйлова.

Если сухость сохраняется длительное время и сопровождается недостаточным слюноотделением, риск кариеса и воспаления дёсен может увеличиваться. Насторожить также должны покраснение и отёчность дёсен, появление белых или тёмных пятен на эмали.

Особенно заметной проблема бывает по утрам. Во время сна человек может дышать ртом из-за заложенности носа или привычки, что способствует пересыханию слизистой. При включённом отоплении и низкой влажности воздуха неприятные ощущения иногда усиливаются.

Чтобы уменьшить дискомфорт, стоматолог советует следить за микроклиматом в квартире, пить достаточно воды и отказаться от курения. Поддерживать комфортную влажность можно с помощью увлажнителя воздуха. Дополнительно стимулировать слюноотделение помогает жевательная резинка без сахара.

Однако одним увлажнителем проблему удаётся решить не всегда. Если сухость связана с постоянным ротовым дыханием, приёмом лекарств или заболеваниями, необходимо выяснить причину. При усиливающейся кровоточивости дёсен, чувствительности зубов и стойком дискомфорте Мануйлова рекомендует обратиться к стоматологу.

Ранее Life.ru рассказывал, как отопительный сезон влияет на здоровье полости рта. Стоматолог Дарья Мищенко предупредила, что недостаточная влажность воздуха может усиливать сухость слизистой, ухудшать естественную защиту зубов и повышать риск кариеса. Особое внимание врач посоветовала уделять стойкой сухости, которая не проходит после питья.