Зубы не болят, но что-то не так: Какие симптомы нельзя игнорировать после визита к стоматологу

Боль после стоматологического лечения — один из главных сигналов, на который стоит обратить внимание. Однако осложнения не всегда сопровождаются выраженными болевыми ощущениями. О признаках, которые нельзя игнорировать, рассказал Life.ru врач-стоматолог Алексей Шестопалов.

Самый мощный сигнал, который ведёт к сомнению, — это боль! Боль даёт вам понять, что не всё в порядке. Она всегда на вашей стороне и всегда сигнализирует о существующей проблеме — будь то боль хроническая или острая. Игнорировать её не стоит: в первую очередь необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Алексей Шестопалов Врач – стоматолог

При этом небольшая болезненность после некоторых стоматологических процедур может быть естественной реакцией тканей. Поводом для повторного обращения к врачу становятся сильная, нарастающая или долго не проходящая боль, а также появление отёка и других тревожных симптомов.

Дискомфорт не всегда сопровождается болью. Насторожить должны неприятные ощущения при жевании, запах изо рта по утрам, кровоточивость дёсен во время чистки зубов, напряжение мышц после еды, щелчки в височно-нижнечелюстном суставе и шум в ушах. По мнению врача, такие симптомы иногда могут указывать на проблемы, возникшие после стоматологического лечения, хотя их причины не обязательно связаны с действиями стоматолога.

«Организм постоянно подаёт слабые сигналы о присутствии хронического патологического процесса, что, в свою очередь, вызывает постоянное чувство тревоги и дискомфорта», — пояснил Шестопалов.

Эксперт обратил внимание, что подобные проблемы не всегда возникают сразу после посещения стоматолога. Одни симптомы проявляются через месяц, другие — спустя несколько лет.

Например, если корневые каналы были обработаны недостаточно качественно, со временем в области корня зуба могут образоваться гранулёма или киста. Нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава, неприятный запах изо рта и кровоточивость дёсен также иногда дают о себе знать спустя продолжительное время. По словам специалиста, такие осложнения могут быть связаны с ошибками при лечении или недостаточным вниманием к диагностике на этапе составления плана.

Не менее важно заранее обсудить с врачом эстетические моменты: цвет, форму и внешний вид будущих реставраций. Если результат не устраивает пациента, обычно эти вопросы решают до завершения лечения.

При возникновении сомнений в качестве стоматологической помощи Шестопалов рекомендует обратиться в независимую экспертную организацию. Если такой возможности нет, пациент может получить второе мнение в другой стоматологической клинике. Врач подчеркнул, что многие осложнения удаётся заранее спрогнозировать и предотвратить.

«Главное, что следует помнить, — не пускайте сложившуюся ситуацию на самотёк: разбираться с последствиями осложнений будет гораздо сложнее и дороже», — предупредил специалист.

Если экспертиза подтвердит сомнения в качестве лечения, пациенту следует обратиться с заключением к главному врачу клиники, где ему оказывали помощь, и попросить исправить ситуацию. Если договориться не удастся, можно направить письменную претензию или обратиться к юристу. Дальнейшие действия будут зависеть от обстоятельств и действующего законодательства России.

Шестопалов советует не игнорировать сигналы организма, своевременно проверять качество стоматологического лечения при возникновении сомнений, получать альтернативные заключения и задавать врачам вопросы. Если решить проблему напрямую с клиникой не получается, пациенту стоит обратиться к независимым экспертам и юристам.

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