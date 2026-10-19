От боли до реанимации: Больной зуб грозит опасными для жизни осложнениями

Обычная зубная боль сама по себе не может стать причиной смерти, однако инфекция, которая за ней скрывается, в редких случаях способна привести к опасным для жизни осложнениям. Воспаление может распространиться на ткани лица и шеи, нарушить дыхание и вызвать тяжёлую реакцию организма. Об этом Life.ru рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Даниил Мышкин.

Сама по себе зубная боль не приводит к смерти. Опасность представляет инфекция, которая без лечения может выйти за пределы зуба и распространиться на окружающие ткани. Такие осложнения встречаются редко, но способны угрожать жизни. Даниил Мышкин Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология»

По словам Мышкина, одной из распространённых причин таких осложнений становится запущенный кариес. Бактерии проникают внутрь зуба, вызывают воспаление пульпы, а затем могут добраться до верхушки корня и спровоцировать образование гнойника. Источником инфекции также бывают заболевания дёсен, травмы и воспаление вокруг частично прорезавшегося зуба мудрости.

Поначалу человека могут беспокоить пульсирующая боль, чувствительность к горячему и холодному, неприятные ощущения при накусывании. Позднее иногда появляются отёк десны или щеки, гнойные выделения, неприятный вкус во рту и повышенная температура. Такие симптомы требуют скорейшего обращения к стоматологу.

Особую опасность представляет распространение инфекции в глубокие ткани лица и шеи. В тяжёлых случаях отёк затрагивает дно полости рта, смещает язык и может перекрыть дыхательные пути. Кроме того, проникновение инфекции в кровоток способно вызвать системную воспалительную реакцию, вплоть до сепсиса.

«Немедленно вызывать скорую помощь нужно, если на фоне зубной боли быстро увеличивается отёк лица, шеи или области под нижней челюстью, стало трудно дышать, глотать или говорить, невозможно нормально открыть рот, появилась спутанность сознания или резкая слабость», — подчеркнул Мышкин.

Тревожными признаками также являются высокая температура с ознобом и резкое ухудшение самочувствия. При этом внезапное исчезновение боли не всегда означает выздоровление. Иногда это происходит из-за гибели нерва или самостоятельного вскрытия гнойника, тогда как источник инфекции остаётся.

Стоматолог категорически не рекомендует прогревать больное место, прокалывать или выдавливать гнойник и самостоятельно принимать оставшиеся после прежнего лечения антибиотики. Даже если препараты временно облегчат состояние, они не устранят причину заболевания.

Лечение зависит от того, насколько далеко распространилось воспаление. В одних случаях удаётся сохранить зуб с помощью лечения корневых каналов, в других требуется удаление или вскрытие и дренирование гнойника. Антибиотики врач назначает по показаниям, однако они не заменяют устранения источника инфекции. Поэтому при сохраняющейся, усиливающейся или возвращающейся зубной боли лучше не откладывать визит к стоматологу.

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