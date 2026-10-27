От налёта до камня и кариеса: Стоматолог рассказала, почему нельзя чистить зубы только утром

Если чистить зубы только утром, ощущение свежести сохранится на несколько часов, но полноценной защиты от кариеса и заболеваний дёсен такая привычка не обеспечивает. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Алина Болатаева.

По словам эксперта, за день и особенно после вечернего приёма пищи на зубах остаются налёт и частицы еды. Если не удалить их перед сном, бактерии получают несколько часов для активной работы.

Зубной налёт представляет собой биоплёнку из микроорганизмов. Бактерии перерабатывают углеводы из пищи и выделяют кислоты, которые постепенно повреждают эмаль. Ночью слюны вырабатывается меньше, поэтому её очищающие и защитные свойства снижаются. В результате зубы дольше контактируют с налётом и продуктами жизнедеятельности бактерий.

Сначала человек может замечать неприятный запах изо рта и ощущение налёта после пробуждения. Со временем возрастает риск развития кариеса, воспаления и кровоточивости дёсен. Если мягкий налёт регулярно не удалять, часть его минерализуется и превращается в зубной камень, который уже нельзя убрать обычной щёткой.

«Особенно неблагоприятно пропускать вечернюю чистку после сладостей, выпечки, сладких напитков или частых перекусов. Однако проблема заключается не только в сахаре: налёт формируется у всех людей независимо от рациона. Поэтому даже отказ от сладкого не делает вечернюю гигиену необязательной», — отмечает специалист.

Тщательная утренняя чистка не способна компенсировать отсутствие вечерней. Рекомендовано чистить зубы два раза в день примерно по две минуты, используя пасту с фтором. Причём один раз обязательно должен приходиться на время перед сном. После вечерней чистки желательно больше не есть и не пить ничего, кроме воды.

Щётка очищает не все поверхности зубов, поэтому промежутки между ними необходимо один раз в день обрабатывать зубной нитью или межзубными ёршиками. Ирригатор может дополнять уход, но не заменяет механическое очищение межзубных промежутков.

Если человек время от времени пропустил вечернюю чистку, серьёзных последствий за одну ночь, скорее всего, не возникнет. Опасна именно многолетняя привычка чистить зубы только утром. Её последствия зависят от питания, свойств слюны, состояния эмали и качества утренней гигиены, но в среднем риск кариеса и воспаления дёсен будет выше.

К стоматологу следует обратиться, если появились кровоточивость и отёк дёсен, стойкий неприятный запах, чувствительность зубов, тёмные пятна или боль. При этом отсутствие жалоб не гарантирует, что проблем нет: кариес и заболевания дёсен на ранних стадиях могут развиваться почти незаметно.

Кровь на зубной щётке легко списать на слишком усердную чистку. Но повторяющаяся кровоточивость может быть связана не только с травмой или воспалением дёсен, но и с заболеваниями крови, дефицитными состояниями и принимаемыми лекарствами. Подробнее — в материале Life.ru.