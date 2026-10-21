От диабета до рака крови: Стоматолог раскрыл опасные причины кровоточивости дёсен

Кровь на зубной щётке легко списать на слишком усердную чистку. Но повторяющаяся кровоточивость может быть связана не только с травмой или воспалением дёсен, но и с заболеваниями крови, дефицитными состояниями и принимаемыми лекарствами. Поэтому важно выяснить причину, а не просто подобрать пасту, обещающую убрать симптом. Об этом Life.ru рассказал стоматолог-хирург, имплантолог клиники «Команда Мечты» в Калининграде Валентин Шопов.

По словам эксперта, начинать с редких заболеваний не стоит. Чаще всего дёсны кровоточат из-за бактериального налёта у края десны, вызывающего гингивит. Возможны и местные повреждения: чрезмерное давление щёткой, неправильное использование зубной нити, травмирование неудобным протезом. Важно разобраться, что именно происходит, а не объяснять кровь «чувствительными дёснами».

Одна из задач стоматолога — отличить гингивит от пародонтита, при котором повреждаются ткани, удерживающие зуб, включая костную опору. Врач осматривает дёсны, измеряет глубину карманов, при необходимости назначает рентген. По количеству крови на щётке нельзя определить, насколько далёк процесс. Валентин Шопов Стоматолог-хирург, имплантолог клиники «Команда Мечты» в Калининграде

Когда нужно проверить не только полость рта

Сахарный диабет. При недостаточном контроле глюкозы повышается риск заболеваний пародонта, заживление замедляется. Но кровоточивость сама по себе не ставит диагноз. Пациенту с установленным диабетом важно сообщить об этом стоматологу.

Нарушения свёртывания и работы тромбоцитов. Особого внимания требует сочетание кровоточивости дёсен с беспричинными синяками, носовыми кровотечениями, красными точками на коже или длительным кровотечением после травмы. Так могут проявляться снижение тромбоцитов или нарушения их функции. Смена пасты здесь не поможет — нужна медицинская оценка.

Среди возможных причин есть и заболевания крови, включая лейкозы. Но искать опасный диагноз только из-за крови при чистке неправильно: симптом неспецифичен и требует обследования, а не самостоятельных выводов.

Дефицитные состояния. Нехватка витаминов С и К может сопровождаться кровоточивостью. Но объяснять любой эпизод «авитаминозом» и принимать добавки наугад не следует. Восполнять нужно установленный дефицит.

Лекарства и гормональные изменения. Кровоточивость усиливают антикоагулянты и антиагреганты. Самостоятельно отменять их нельзя — изменения согласовывают стоматолог и лечащий врач. Гормональные изменения, например при беременности, усиливают воспалительную реакцию дёсен на налёт. Но это не значит, что кровоточивость нужно переждать: необходимы бережная гигиена и наблюдение. Лечение заболеваний дёсен не откладывают до родов.

Почему перед имплантацией сначала занимаются дёснами

Рекомендации Европейской федерации пародонтологии предусматривают оценку факторов риска, лечение гингивита и пародонтита до стабильного состояния и поддерживающий уход ещё до установки имплантатов. При активном воспалении задача — не убрать симптом, а добиться контроля заболевания. Объём подготовки зависит от диагноза. Неконтролируемый диабет повышает риск осложнений и неудачи имплантации. По одной кровоточивости нельзя ни разрешить операцию, ни объявить её навсегда противопоказанной.

Если кровь появилась рядом с имплантатом. Рядом с ним тоже может скапливаться налёт и развиваться воспаление. Повторяющаяся кровоточивость вокруг давно установленной коронки требует осмотра. Периимплантный мукозит — воспаление мягких тканей без потери кости. Периимплантит — с разрушением кости. Кровоточивость бывает в обоих случаях, самостоятельно диагноз не поставить. Это не значит, что имплантат придётся удалить: сначала оценивают ткани и возможность лечения. Пациенты с ранее перенесённым пародонтитом в группе риска. После протезирования по-прежнему нужны гигиена, профессиональное очищение и наблюдение.

При повторяющейся кровоточивости запишитесь к стоматологу. Расскажите, когда появился симптом, возникает ли он только при чистке, какие заболевания диагностированы и какие лекарства принимаются. До консультации не отказывайтесь от гигиены: чистите зубы бережно, без чрезмерного давления. Средства для межзубных промежутков подберите со стоматологом. При необъяснимых синяках, носовых кровотечениях нужна общая медицинская оценка. Сильное или не прекращающееся кровотечение — повод для срочной помощи.

Обычная зубная боль сама по себе не может стать причиной смерти, однако инфекция, которая за ней скрывается, в редких случаях способна привести к опасным для жизни осложнениям. Воспаление может распространиться на ткани лица и шеи, нарушить дыхание и вызвать тяжёлую реакцию организма. Подробнее — в материале Life.ru.