Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 11:21

Антон Вайно стал председателем попечительского совета Фонда защиты детей

Антон Вайно. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Антон Вайно. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Руководитель администрации президента России Антон Вайно возглавил попечительский совет Фонда защиты детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка и глава фонда Мария Львова-Белова.

По её словам, в новый состав совета также вошли представители государственных корпораций и крупного бизнеса. Она выразила благодарность всем участникам за присоединение к работе фонда.

«В попечительский совет вошли в том числе представители госкорпораций и крупного бизнеса. Председателем стал руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно. От всего сердца благодарю», — написала Львова-Белова в своём канале в «Максе».

«Заставляют на скотобазе»: Львова-Белова призвала изменить подход к повышению рождаемости
«Заставляют на скотобазе»: Львова-Белова призвала изменить подход к повышению рождаемости

Ранее Life.ru рассказывал о росте числа многодетных семей в России. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество семей с тремя и более детьми достигло 2,3 млн, а число третьих детей за пять лет увеличилось на 11,5%. Власти при этом подчёркивали, что демографическая политика должна сочетать материальные меры с поддержкой семейной инфраструктуры и условий для родителей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Мария Львова-Белова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar