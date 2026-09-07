Антон Вайно стал председателем попечительского совета Фонда защиты детей

Руководитель администрации президента России Антон Вайно возглавил попечительский совет Фонда защиты детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка и глава фонда Мария Львова-Белова.

По её словам, в новый состав совета также вошли представители государственных корпораций и крупного бизнеса. Она выразила благодарность всем участникам за присоединение к работе фонда.

«В попечительский совет вошли в том числе представители госкорпораций и крупного бизнеса. Председателем стал руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно. От всего сердца благодарю», — написала Львова-Белова в своём канале в «Максе».

Ранее Life.ru рассказывал о росте числа многодетных семей в России. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что количество семей с тремя и более детьми достигло 2,3 млн, а число третьих детей за пять лет увеличилось на 11,5%. Власти при этом подчёркивали, что демографическая политика должна сочетать материальные меры с поддержкой семейной инфраструктуры и условий для родителей.