AP: Пентагон отказался расследовать сбои Starlink и Starshield на Украине

Аппарат генерального инспектора Пентагона отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине, несмотря на обращение американских сенаторов от обеих партий. Проверку предложили поручить ВВС США, сообщает Associated Press.

«В ответе, датированном вторником и оказавшемся в распоряжении AP, надзорное ведомство Пентагона сообщило девяти законодателям — четырём республиканцам и пяти демократам, — что за разъяснениями по поднятым ими вопросам лучше обратиться к Военно-воздушным силам», — говорится в публикации агентства.

Сенатор-демократ Джинн Шейхин выразила обеспокоенность решением надзорного органа. По её словам, администрация Дональда Трампа и компания SpaceX представили противоречащие друг другу объяснения причин перебоев. Законодатель настаивает на независимой проверке, которая позволит определить ответственных и предотвратить повторение подобных ситуаций.

AP отмечает, что Илон Маск ранее признал введение ограничений на использование Starlink на Украине, обвинив украинскую сторону в нарушении условий предоставления услуг. При этом предприниматель утверждает, что изменения в работе военной системы Starshield контролирует американское правительство. Сам Трамп отрицал, что отдавал распоряжение об ограничениях, а вице-президент Джей Ди Вэнс допускал координацию действий Белого дома с Маском.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский допустил причастность Илона Маска к отключению военной спутниковой связи Starshield. Политик заявил, что техническое управление системой находится у SpaceX, однако признал, что не знает, кто именно распорядился ввести ограничения. Маск, в свою очередь, утверждал, что решения относительно Starshield принимают власти США.