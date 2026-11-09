Сирия может отправить около 600 спецназовцев в Саудовскую Аравию для помощи в борьбе с йеменскими хуситами. Военных планируют разместить у границы с Йеменом уже в ближайшую неделю. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в сирийском правительстве.

По данным агентства, небольшая группа сирийских военных советников уже находится в Саудовской Аравии. Они помогают обучать йеменские подразделения, которые воюют против хуситов. При этом непосредственно в Йемен сирийские бойцы пока не направлялись.

Источники AP также рассказали, что командир 82-й дивизии сирийской армии Халед Хаттаб недавно посетил Саудовскую Аравию. Вместе с ним в королевство приезжали другие военные. Часть делегации побывала в командном центре в Джидде, где сирийцев ознакомили с обстановкой на фронте.

Однако власти Сирии опровергают сообщения о планах отправить войска в Йемен. В Дамаске заявили, что сотрудничество с Саудовской Аравией пока ограничивается подготовкой военных, обменом опытом и консультациями.

Глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани 9 ноября также подчеркнул, что страна не планирует направлять своих солдат в Йемен в ближайшее время. По его словам, если такое решение будет принято, о нём сообщат официально.

Возможная переброска военных обсуждается на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. Последние контролируют значительную часть Йемена и регулярно атакуют объекты на территории королевства. Эр-Рияд, в свою очередь, поддерживает йеменские правительственные силы.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили о гибели 33 человек при ударах Саудовской Аравии по Йемену. По данным представителей движения, под удар попала деревня к востоку от Саны, а число раненых достигло 39 человек. На фоне нового обострения на саудовско-йеменском направлении сообщения о возможном подключении сирийских сил приобретают особую значимость.