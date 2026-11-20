Апатия, бессонница и равнодушие к ребёнку могут указывать на послеродовую депрессию. Её основные признаки назвал «Вечерней Москве» психиатр Алексей Вилков.

По словам специалиста, тревожными сигналами становятся устойчивое снижение настроения, потеря интереса к себе и малышу, повышенная тревожность, частые приступы плача и эмоциональная нестабильность. Ещё один характерный симптом — нарушения сна. При этом подобные проявления не всегда удаётся отличить от обычного переутомления после рождения ребёнка.

Особое внимание врач советует обращать на продолжительность плохого самочувствия. Если подавленность, апатия и другие симптомы сохраняются дольше двух недель, необходимо задуматься об обращении к специалисту. Однако при выраженных нарушениях или ухудшении состояния ждать истечения этого срока не следует.

Вилков выделил три степени послеродовой депрессии: лёгкую, среднюю и тяжёлую. При затяжном течении заболевания женщине может потребоваться помощь психиатра или психотерапевта, в том числе медикаментозное лечение.

Среди факторов риска специалист назвал наследственную предрасположенность. По его словам, вероятность заболевания выше у женщин, которые ранее сталкивались с депрессией или имеют родственников с подобными расстройствами. При этом уменьшение стресса и поддержка в период адаптации к материнству могут помочь справиться с эмоциональными нагрузками.

Наиболее опасными проявлениями заболевания психиатр назвал суицидальные мысли и агрессию в отношении ребёнка. При появлении подобных симптомов требуется срочная профессиональная помощь.