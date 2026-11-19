Погибшая вместе с ребёнком в подмосковных Люберцах 26-летняя женщина незадолго до трагедии неоднократно жаловалась на эмоциональное истощение. В социальных сетях молодая мать рассказывала о физическом недомогании, усталости и финансовых трудностях, сообщает Telegram-канал SHOT. У погибшей могла быть послеродовая депрессия.

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26-летняя Кристина П. часто писала в соцсетях о тёмной полосе в жизни. Много упоминала семейные долги и отработку в ветклинике для того, чтобы оплатить лечение кота. Также упоминала развод с мужем, а погибшего вместе с ней 3-летнего сына называла своей «любовью». Родные и не подозревали о тяжёлом моральном состоянии Кристины.

При этом супруг погибшей рассказал Mash, что жена находилась в декретном отпуске, нигде не работала и практически всё время посвящала малышу. По словам мужчины, отношения с родителями и другими родственниками у неё складывались хорошо, серьёзных конфликтов в семье не возникало.

Напомним, тела женщины и малыша обнаружены под окнами жилой многоэтажки в подмосковных Люберцах. Жители ЖК «Островцы» на улице Подмосковной сегодня вечером обнаружили тела маленького ребёнка и его матери около дома. Они выпали с 25-го этажа. Очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Женщина не проживает в этом ЖК. За несколько часов до трагедии её видели в магазине. Предварительно, женщина свела счёты с жизнью вместе с ребёнком на руках.