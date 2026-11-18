В Екатеринбурге 37-летняя женщина выпала из окна третьего этажа, пытаясь спастись от агрессивного сожителя. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а испугавшаяся его Галина решила выбраться из квартиры через окно. Сейчас пострадавшая находится в коме. Об этом сообщил Ural Mash.

При падении женщина получила тяжёлые травмы: у неё сломаны обе ноги и челюсть. На помощь пришли прохожие, которые заметили пострадавшую и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики доставили её в больницу, где Галину поместили в реанимацию.

По имеющимся сведениям, сожителя женщины уже задержали. Что именно предшествовало происшествию и угрожал ли мужчина пострадавшей физической расправой, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Березниках Пермского края. Там 32-летняя женщина упала с балкона четвёртого этажа, пытаясь спастись от мужчины, который, предположительно, угрожал ей убийством и пытался изнасиловать. Пострадавшая выжила, подозреваемого задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование.

Ещё одна трагедия произошла в Санкт-Петербурге, где мужчина, по предварительным данным, убил мать своей сожительницы и её двухлетнего ребёнка. Когда женщина вернулась домой, он предположительно напал и на неё с молотком. Петербурженке удалось вырваться и покинуть квартиру через окно первого этажа. На помощь ей пришли соседи, вызвавшие полицию.