В городе Березники Пермского края 32-летняя женщина выпала с балкона четвёртого этажа, пытаясь спастись от мужчины, который, предположительно, пытался её изнасиловать. Несмотря на падение с большой высоты, пострадавшая осталась жива. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, во время нападения мужчина угрожал женщине убийством. Пытаясь избежать насилия, она оказалась за пределами балкона и упала с четвёртого этажа. После случившегося пострадавшая выжила.

Подозреваемого задержали правоохранители. По предварительным данным, мужчина ранее был неоднократно судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. Следователям предстоит восстановить обстоятельства нападения и установить, как именно женщина оказалась за пределами балкона.

Ранее Life.ru сообщал о задержании мужчины, подозреваемого в нападениях на женщин в Краснодарском крае. По данным правоохранителей, 38-летний подозреваемый сначала напал на местную жительницу с ножом и ограбил её, а спустя несколько дней попытался изнасиловать другую женщину возле садоводческого товарищества.