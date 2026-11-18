Тела женщины и малыша обнаружены под окнами жилой многоэтажки в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жители ЖК «Островцы» на улице Подмосковной сегодня вечером обнаружили тела маленького ребёнка и его матери около дома. Они выпали с 25-го этажа. Очевидцы вызвали на место скорую и полицию. Женщина не проживает в этом ЖК. За несколько часов до трагедии её видели в магазине.

Предварительно, женщина свела счёты с жизнью вместе с ребёнком на руках. Точные причины произошедшего выясняются.

Ранее в Екатеринбурге 37-летняя женщина выпала из окна третьего этажа, пытаясь спастись от агрессивного сожителя. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а испугавшаяся его Галина решила выбраться из квартиры через окно. Сейчас пострадавшая находится в коме.