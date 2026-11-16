Молодая девушка выпала из окна жилого комплекса бизнес-класса «Лайнер» на севере Москвы. Пострадавшую удалось доставить в больницу после продолжительных реанимационных мероприятий. По данным Telegram-канала Mash, она находится в тяжёлом состоянии.

Девушка выпала из окна ЖК «Лайнер» в Москве. Видео © Telegram / Mash

Всё случилось утром 16 ноября. Прохожие услышали крик, после чего обнаружили девушку лежащей на земле возле многоэтажного здания. На место вызвали скорую помощь. Прибывшие медики около 40 минут проводили реанимационные мероприятия. Затем пострадавшую госпитализировали. Подробностей о характере её травм пока нет.

Очевидцы предположили, что девушку могли выбросить из окна. Однако подтверждений этой версии нет. Обстоятельства падения и то, находился ли кто-либо рядом с пострадавшей незадолго до происшествия, пока неизвестны.