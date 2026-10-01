Апелляционный суд подтвердил восьмилетний приговор историку Тамаре Эйдельман*

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе восьмилетний срок историка Тамары Эйдельман*, осуждённой по делу о реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Инстанция внесла в первоначальное решение только корректировки технического характера. Назначенное наказание при этом не изменилось.

Заочный приговор Эйдельман* Мосгорсуд вынес в июне 2026 года. Помимо восьми лет колонии, ей назначили пятилетний запрет на администрирование сайтов и лишили звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

По версии следствия, в мае 2025 года историк разместила на своём канале видеозапись авторской программы, в которой содержались негативные сведения о действиях СССР в период Великой Отечественной войны. В июле того же года, как утверждает Следственный комитет, она распространила в соцсети информацию о действиях российских военнослужащих, которую следствие сочло заведомо ложной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.