Апелляционный суд подтвердил восьмилетний приговор историку Тамаре Эйдельман*
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе восьмилетний срок историка Тамары Эйдельман*, осуждённой по делу о реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.
Инстанция внесла в первоначальное решение только корректировки технического характера. Назначенное наказание при этом не изменилось.
Заочный приговор Эйдельман* Мосгорсуд вынес в июне 2026 года. Помимо восьми лет колонии, ей назначили пятилетний запрет на администрирование сайтов и лишили звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
По версии следствия, в мае 2025 года историк разместила на своём канале видеозапись авторской программы, в которой содержались негативные сведения о действиях СССР в период Великой Отечественной войны. В июле того же года, как утверждает Следственный комитет, она распространила в соцсети информацию о действиях российских военнослужащих, которую следствие сочло заведомо ложной.
Уголовное дело Тамары Эйдельман* рассматривалось в заочном порядке, поскольку историк находится за пределами России. Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура запрашивала для Эйдельман восемь лет колонии по делу о реабилитации нацизма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. В июне Мосгорсуд назначил ей этот срок, а также пятилетний запрет на администрирование сайтов и лишение звания заслуженного учителя России. Ранее уголовное дело в отношении историка поступило в Мосгорсуд для рассмотрения в заочном порядке.
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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.