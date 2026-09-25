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Опубликовано 25 сентября, 09:25

Апелляция не помогла: Восьмилетний приговор Яне Трояновой* оставили в силе

Апелляция оставила в силе восьмилетний приговор Яне Трояновой*

Обложка © ТАСС / Aleksandr Mamaev, URA.Ru

Обложка © ТАСС / Aleksandr Mamaev, URA.Ru

Апелляционный военный суд не стал менять приговор актрисе Яне Трояновой*, заочно осуждённой на восемь лет колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в материалах инстанции.

Приговор Трояновой* вынес Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года. Помимо восьми лет лишения свободы, ей назначили штраф в 250 тысяч рублей и на четыре года запретили администрировать сайты.

Дело было связано с призывами к террористической деятельности, возбуждением ненависти и уклонением от обязанностей иностранного агента. По данным столичной прокуратуры, основанием для обвинения в том числе стало интервью актрисы, опубликованное в интернете в июне 2024 года.

Надзорное ведомство заявляло, что в её высказываниях содержались призывы к насилию в отношении русских и формировалось враждебное отношение к ним. Кроме того, по версии прокуратуры, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова* не предоставляла в Минюст обязательные отчёты, хотя ранее уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах.

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В июле Верховный суд России отказался передавать на рассмотрение жалобу Яны Трояновой*, которой она пыталась оспорить статус иностранного агента. Таким образом, решение по её статусу также осталось в силе.

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*Признана иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов.

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Полина Никифорова
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