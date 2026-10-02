Life.ru: Апельсиновый закат накрыл Москву перед похолоданием

Необычно яркий апельсиновый закат вечером 2 октября окрасил небо над Москвой в насыщенные оранжевые, розовые и лиловые оттенки. Огненная полоса растянулась вдоль горизонта, а расположенные выше облака ещё долго отражали последние лучи солнца.

Красочный закат совпал с приходом в столичный регион более прохладной погоды. По прогнозу Гидрометцентра России, уже в ночь на 3 октября температура в Москве опустится до +3…+5 градусов, а днём ожидается всего +9…+11. Для сравнения, 2 октября воздух прогревался до +11…+13 градусов. Ветер останется преимущественно северным, осадков почти не ожидается.

Яркие красно-оранжевые закаты иногда воспринимают как природную примету перемены погоды. Однако сам по себе цвет неба похолодание не предсказывает. Такой эффект возникает потому, что вечером солнечным лучам приходится проходить через более толстый слой атмосферы: короткие синие волны сильнее рассеиваются, а до наблюдателя доходят преимущественно красные и оранжевые. Особенно эффектно могут подсвечиваться высокие облака.

Есть и старое метеорологическое наблюдение о красном небе на закате. Оно действительно иногда связано со сменой воздушных масс и областью высокого давления, но использовать цвет заката как самостоятельный прогноз погоды нельзя.

В случае с Москвой «примета» всё же совпала с реальным прогнозом: после сегодняшнего апельсинового неба ближайшая ночь станет холодной, а 3 октября будет прохладнее четверга.

Ранее Life.ru сообщал, что в начале октября москвичей ждёт похолодание и вероятность первых заморозков. Синоптики называли 3 и 4 октября одними из самых холодных дней недели.

Кстати, у Life.ru уже был очень похожий красивый сюжет: весной столицу накрыл «клубничный» закат перед похолоданием.