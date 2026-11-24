Британская полиция обнаружила крупную партию предположительно кокаина в ящиках с апельсинами на оптовом рынке New Spitalfields Market на востоке Лондона. В рамках масштабной операции против предполагаемой преступной группировки правоохранители изъяли 893 килограмма наркотиков и задержали восемь человек.

В Лондоне полиция обнаружила крупную партию кокаина в ящиках с апельсинами. Видео © Metropolitan police

Операция началась вечером 22 ноября в районе Лейтон. На территории рынка и неподалёку от него задержали шестерых мужчин в возрасте от 27 до 58 лет.

Ещё одного предполагаемого участника преступной группировки задержали при обыске дома в городе Чешант к северу от британской столицы. Там полицейские обнаружили около 450 тысяч фунтов стерлингов наличными. Восьмого фигуранта задержали в графстве Кент.

По оценке правоохранителей, стоимость изъятых веществ составляет несколько миллионов фунтов стерлингов. В Скотленд-Ярде назвали операцию одной из крупнейших по изъятию наркотиков за всю историю ведомства. Все восемь подозреваемых остаются под стражей, расследование продолжается.

Ранее в Колумбии задержали двух россиян по подозрению в организации международного наркотрафика. По версии следствия, преступная сеть занималась поставками крупных партий кокаина в США и европейские страны.