В Колумбии задержали двух россиян, которых американские власти подозревают в организации международного канала контрабанды кокаина. По версии следствия, преступная сеть переправляла наркотики в США и Европу на специально оборудованных парусниках, скрывая груз в тайниках на борту. Теперь Вашингтон добивается экстрадиции Олега Хазова и Виталия Жикарева, сообщает колумбийское издание El Universal со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

Операцию провели одновременно в двух городах. Хазова задержали на причале в Картахене, а Жикарева обнаружили в престижном районе Эль-Побладо в Медельине. В поимке подозреваемых участвовали сотрудники следственного подразделения колумбийской прокуратуры при поддержке Военно-морских сил страны и американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

По материалам федерального суда Восточного округа Луизианы, россияне входили в международную группировку, объединявшую граждан Колумбии и европейских государств. Организация действовала на атлантическом побережье страны и в районе залива Ураба, используя морские маршруты для отправки крупных партий запрещённых веществ за границу.

Следователи считают, что обязанности между предполагаемыми участниками схемы были чётко распределены. Хазов, по версии американской стороны, координировал логистику наркотрафика, отвечая за организацию поставок. Жикарев, как утверждается, занимался приобретением и переоборудованием парусных судов, а также поиском экипажей для международных рейсов.

Предполагаемая схема начиналась вдали от побережья. Партии кокаина доставляли из Боготы и Медельина к Карибскому морю, где их готовили к дальнейшей транспортировке. Наркотики прятали в специально оборудованных отсеках парусников, после чего суда отправлялись к зарубежным пунктам назначения. Общий объём перевозок всей группировки, по оценке следствия, мог исчисляться тоннами.

Одним из эпизодов расследования стала конфискация 77 килограммов кокаина в американском штате Луизиана. Наркотики обнаружили 25 мая 2025 года в городе Метэри. Правоохранители США полагают, что оба задержанных россиянина могли быть причастны к отправке этой партии.

Сейчас мужчины находятся в распоряжении колумбийской прокуратуры. Местные власти уведомят американскую сторону о задержании по дипломатическим каналам, после чего США предстоит официально оформить запрос на выдачу подозреваемых. В материалах дела фигурируют обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и участием в преступном сговоре.

Ранее в американском штате Луизиана задержали гражданина России Антона Ракова, в грузовике которого полицейские обнаружили более 358 килограммов метамфетамина, назвав изъятую партию одной из крупнейших в истории региона. В августе правоохранители остановили 18-колёсную фуру на автомагистрали I-12 возле Денем-Спрингса. При осмотре прицепа с привлечением кинологов были обнаружены свёртки с запрещённым веществом. После задержания россиянина передали американской иммиграционной службе, а расследование обстоятельств перевозки продолжилось.

Похожая история с морскими поставками наркотиков связана с россиянкой Оксаной Зубаревой, которую обвинили в организации контрабанды 8,7 тонны кокаина из Латинской Америки на судне ESER, задержанном у берегов Кабо-Верде в январе 2019 года. По версии следствия, женщина координировала международную преступную группу из Белгородской области и вместе с испанским сообщником организовала наём экипажа. Парусное судно приняло наркотики у берегов Венесуэлы, однако после смерти одного из моряков было вынуждено зайти в порт, где его задержали. В июле 2026 года стало известно, что почти девять тонн изъятого кокаина уничтожили ещё в начале 2019-го, спустя три дня после задержания судна. При этом судебное разбирательство в отношении предполагаемой организаторши продолжилось.