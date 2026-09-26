Апокалиптичный пожар у ТЦ в Томске охватил уже два здания на площади 1,6 тыс. квадратов

В Томске крупный пожар в двух зданиях рядом с ТРЦ «Лето» на улице Нахимова достиг площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. Огонь охватил двухэтажное кирпичное здание и пристроенное к нему помещение.

«Происходит возгорание двухэтажного кирпичного здания и пристройки по адресу: Томск, ул. Нахимова, 8/1. Площадь пожара — 1 600 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Специалисты занимаются ликвидацией возгорания. Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что густой дым поднялся над двухэтажным зданием возле ТРЦ «Лето» на улице Нахимова в Томске. Мощный пожар видно из разных частей города. Всего с огнём у ТЦ борются 48 сотрудников МЧС, задействованы 14 единиц техники. На месте происшествия также дежурят бригада скорой помощи и сотрудники полиции.