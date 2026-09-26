В Томске загорелось здание рядом с ТРЦ «Лето»

Густой дым поднялся над двухэтажным зданием возле ТРЦ «Лето» на улице Нахимова в Томске. Спустя несколько минут после появления первых снимков очевидцы заметили открытое пламя. На место прибыли пожарные расчёты.

Вызов поступил в оперативную дежурную смену в 17:19 по томскому времени 26 сентября. Загорелись кирпичное строение и примыкающая к нему пристройка по адресу улица Нахимова, 8/1, сообщило региональное управление МЧС.

Когда первые подразделения добрались до места, здание уже окутал плотный дым. К тушению привлекли расчёты шести пожарно-спасательных частей, специализированной части и службы пожаротушения.

Всего с огнём борются 48 сотрудников МЧС, задействованы 14 единиц техники. На месте также дежурят бригада скорой помощи и сотрудники отдела МВД по Кировскому району Томска.

Местные жители продолжают присылать кадры с улицы Нахимова. По словам очевидцев, пламя продолжает распространяться, а помещения расположенного вплотную ТЦ «Оранжевое небо» уже заволокло дымом. Пожарные стараются не допустить перехода огня на соседнее здание. Сведений о пострадавших и площади возгорания пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке. К тушению привлекли 47 человек и 16 единиц техники.