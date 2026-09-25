В огненном кольце оказались водители на трассе Оренбург — Орск, где пламя приближается к дороге

В огненном кольце оказались водители на трассе Оренбург — Орск, где пламя практически вплотную подошло к дороге. Густой дым резко снизил видимость, однако движение по этому участку пока не перекрывали, сообщают местные каналы.

Степной пожар угрожает посёлку Губерля в Новотроицком округе. Из-за порывов ветра до 11 м/с протяжённость огненного фронта достигла примерно километра. В какой-то момент пламя пересекло автодорогу и продолжило двигаться в сторону населённого пункта.

В муниципалитете ввели режим повышенной готовности. Территорию вокруг Губерли дополнительно опахивают, для возможного вывоза жителей подготовили транспорт. Пока эвакуация не требуется. Для размещения людей на случай ухудшения обстановки развернули четыре пункта общей вместимостью 80 человек. Три находятся в Новотроицке, ещё один — в посёлке Лылово Гайского округа.

Группировку на месте увеличили примерно до 100 человек и 36 единиц техники. К тушению привлекли подразделения МЧС, пожарных из Новотроицка и Кувандыка, аэромобильный отряд и добровольцев. Огонь уничтожил 10 садовых домиков, семь из которых не использовались. Сведений о пострадавших нет. В Гайском округе спасатели также борются с двумя очагами возле посёлка Гайнулино и села Узембаево. Работу осложняют сухая погода и сильный ветер.

Ранее в Оренбургской области режим ЧС ввели в Кваркенском районе из-за крупного природного пожара. Тогда спасатели защищали от огня посёлок Октябрьский, а к тушению привлекали тяжёлую авиацию.