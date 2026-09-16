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Опубликовано 16 сентября, 07:48

Аполлоны с чистой репутацией: Пентагон отбирает военных на выступление Хегсета

WSJ: Пентагон отбирает на выступление Хегсета военных с «безупречным видом»

Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Пентагон поручил командирам отобрать для выступления министра войны США Пита Хегсета военнослужащих, отвечающих специальным требованиям к физической форме, внешнему виду и служебной репутации. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку американского военного ведомства.

Кандидаты должны соответствовать армейским нормативам соотношения талии и роста и успешно пройти тесты по физической подготовке. Отдельным условием в письме указаны «безупречные стандарты ухода за собой и ношения формы — без исключений».

Одной спортивной формы для попадания на мероприятие недостаточно. От командиров также потребовали выбирать военнослужащих, которые стабильно показывают высокие результаты, обладают лидерскими качествами и имеют «чистую репутацию» в вопросах дисциплины и службы.

Отобранные военные смогут не только присутствовать на выступлении, но и потренироваться вместе с Хегсетом. Его обращение «О состоянии вооружённых сил» запланировано на 30 сентября в Пентагоне.

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Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем выступлении Хегсета перед американскими генералами и адмиралами. Тогда глава Пентагона потребовал повысить требования к физической форме военнослужащих и заявил, что в армии не должно быть «толстых генералов».

Больше новостей о решениях властей США и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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