Аппетитная корочка с подвохом: Кому жареная курица может навредить
Терапевт Чернышова посоветовала отказаться от жареной курицы при болезнях ЖКТ
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Жареная курица может навредить людям с панкреатитом, гастритом и заболеваниями желчного пузыря. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, само по себе куриное мясо полезно и служит хорошим источником белка. Однако при обжаривании блюдо становится значительно жирнее и калорийнее, особенно если готовить птицу вместе с кожей.
Наиболее жирными частями курицы врач назвала крылышки, окорочка и ножки. Тем, кому необходимо ограничивать жиры в рационе, она посоветовала отдавать предпочтение грудке.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта Чернышова рекомендовала заменить жареную курицу более щадящими блюдами, например котлетами или тефтелями из измельчённого мяса.
В качестве альтернативы жарке на масле терапевт в беседе с «Вечерней Москвой» также предложила приготовление на гриле. Такой способ не требует добавления жира, а часть подкожного жира вытапливается при нагревании.
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