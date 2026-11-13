Жареная курица может навредить людям с панкреатитом, гастритом и заболеваниями желчного пузыря. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, само по себе куриное мясо полезно и служит хорошим источником белка. Однако при обжаривании блюдо становится значительно жирнее и калорийнее, особенно если готовить птицу вместе с кожей.

Наиболее жирными частями курицы врач назвала крылышки, окорочка и ножки. Тем, кому необходимо ограничивать жиры в рационе, она посоветовала отдавать предпочтение грудке.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта Чернышова рекомендовала заменить жареную курицу более щадящими блюдами, например котлетами или тефтелями из измельчённого мяса.

В качестве альтернативы жарке на масле терапевт в беседе с «Вечерней Москвой» также предложила приготовление на гриле. Такой способ не требует добавления жира, а часть подкожного жира вытапливается при нагревании.