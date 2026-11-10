Даже частичная замена молока, йогурта и сыра растительными аналогами может снизить поступление йода, кальция и витаминов B2 и B12. Сильнее всего в расчётах менялось потребление йода. К такому выводу пришли исследователи из Университета Суррея и Королевского университета Белфаста. Их работа вышла в журнале The Lancet Planetary Health.

Учёные взяли данные о рационе более 3,5 тысячи жителей Великобритании и смоделировали, что произойдёт, если заменить часть молочных продуктов таким же по весу количеством растительных аналогов. В расчётах учитывали, какие витамины и минералы уже добавляют в продукты на британском рынке.

При замене 35% молочных продуктов доля девушек 14–18 лет, получающих слишком мало йода с пищей, по расчётам выросла бы с 54 до 65%. Йод нужен щитовидной железе для выработки гормонов.

Состав заменителей заметно различался. Среди изученных растительных напитков, йогуртов и сыров кальцием были обогащены 61%, а йодом — только 12%. По расчётам авторов, добавление йода, кальция и витаминов в растительные аналоги помогло бы сохранить их поступление с пищей.

Сейчас стало модным заменять коровье молоко альтернативным. Однако учёные предупреждают, что именно обеднённый состав последнего может оставить вас без крепких зубов, костей и добавить лишних килограммов.

Ранее Life.ru рассказывал, чем овсяный напиток отличается от коровьего молока. В Роскачестве обращали внимание на то, что в овсяном напитке обычно меньше белка, а содержание кальция зависит от того, обогащён ли им продукт.