Без лактозы, но с нюансами: Кому полезен овсяный напиток и когда от него лучше отказаться

Овсяный напиток может стать источником пищевых волокон и помочь поддерживать нормальный уровень «плохого» холестерина, однако его польза сильно зависит от состава. На что смотреть при покупке такой альтернативы коровьему молоку, рассказали RT в Роскачестве.

Если напиток приготовлен из цельных овсяных хлопьев и сохраняет достаточное количество клетчатки, он может поддерживать работу кишечника. Растворимые пищевые волокна овса также помогают снижать уровень липопротеинов низкой плотности — так называемого плохого холестерина.

При этом отсутствие лактозы делает такой продукт вариантом для людей с её непереносимостью. Однако при аллергии на овёс от напитка следует отказаться: реакция может проявляться зудом, сыпью и отёком, а в тяжёлых случаях — анафилаксией.

Отдельное внимание нужно уделять этикетке. В магазинных вариантах могут присутствовать подсластители, масла, эмульгаторы и другие добавки, а содержание клетчатки, белка и кальция заметно отличается от продукта к продукту. Поэтому растительный напиток нельзя автоматически считать полноценной заменой коровьему молоку.

Осторожность нужна и людям с целиакией. Овёс сам по себе не относится к глютенсодержащим злакам, однако при выращивании и производстве возможен контакт с пшеницей, рожью или ячменём. Таким покупателям следует выбирать продукт с подтверждённой безглютеновой маркировкой и учитывать рекомендации врача.

Полностью заменять коровье или козье молоко овсяным напитком в рационе ребёнка без консультации со специалистом в Роскачестве также не советуют. В нём обычно меньше белка, а при отказе от молочных продуктов необходимо следить за поступлением кальция и при необходимости выбирать обогащённые им варианты.

Есть у растительных альтернатив и ещё один нюанс — содержание сахара. Ранее врач-стоматолог рассказывала Life.ru, что некоторые овсяные, миндальные и кокосовые напитки содержат много углеводов, поэтому советовала выбирать варианты без добавленного сахара и с кальцием и витамином D.