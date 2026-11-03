Килограмм тушки бройлера в октябре стоил 250 рублей — на 37% больше, чем год назад. Филе подорожало на 42%, до 458 рублей. Курятина долго оставалась самым доступным мясом, поэтому нынешний рост особенно чувствителен для семейного бюджета.

При этом переносить такую динамику на весь мясной рынок было бы некорректно. Разные виды мяса дорожают с разной скоростью. За сентябрь 2025–2026 годов говядина прибавила 6,9%, свинина — 0,6%, индейка — 11%, утка — 1,4%, крольчатина — 2,6%, РИАМО рассказала экономист Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Климова.

По её оценке, разница в динамике пока оставляет покупателям пространство для выбора. Но продовольственная нагрузка на бюджет всё равно растёт.

Семьям с ограниченными доходами, вероятно, придётся экономить. Речь не обязательно о полном отказе от мяса и рыбы. Покупатели могут переходить на более дешёвые части туши, внимательнее следить за акциями и уменьшать порции.

Часть потребности в белке можно закрыть за счёт круп, картофеля, сезонных овощей, бобовых и яиц. Фасоль, горох и чечевица помогут разнообразить меню и частично заменить мясо. Но полностью исключать животные продукты без учёта индивидуальных потребностей экономист не рекомендует.

Главный риск — не только рост расходов, но и ухудшение питания. Семья может тратить на еду больше, а покупать меньше мяса, рыбы и свежих овощей. Поэтому доступность продовольствия стоит оценивать не по цене одного продукта, а по тому, что в итоге оказывается в потребительской корзине.

Ранее стало известно, что оптовая цена бройлера в России выросла на 37% за год. По данным СМИ, увеличение стоимости связано с ростом издержек птицеводов и сокращением производства. Сдержать подорожание пока не удаётся даже за счёт увеличения импорта из Белоруссии и Китая.