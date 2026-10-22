Меньше готовки и порции на один раз: Как изменилась потребительская корзина россиян

Россияне сохраняют привычный набор продуктов, но постепенно переходят на более удобные форматы — филе, стейки и полуфабрикаты. Покупатели также всё чаще выбирают небольшие упаковки, рассчитанные на один приём пищи. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Базовая структура потребительской корзины стабильна: мясо, рыба, овощи, молочка, бакалея, кондитерские изделия. Меняется структура потребления внутри самих категорий: в рыбной категории, например, спрос смещается от целой тушки, требующей разделки и длительного приготовления, к филе, стейкам и полуфабрикатам», — пояснил глава ассоциации.

По словам Богданова, покупатели стремятся приобретать ровно столько еды, сколько планируют съесть за один раз. Поэтому в разных товарных категориях увеличивается доля упаковок меньшего объёма.

Изменение привычек заметно и на рынке готовой еды. Ранее Life.ru сообщал о росте продаж замороженных готовых блюд и полуфабрикатов: в первом квартале 2026 года их продажи в натуральном выражении увеличились на 8%, а в денежном — на 16%.