Наваи Бакиров (Navai) резко увеличил стоимость частных предновогодних сетов. Теперь за часовое появление на сцене исполнитель запрашивает шесть миллионов рублей, что на треть превышает прежнюю ставку. Дополнительно заказчику предстоит покрыть дорожные расходы коллектива и транспортировку аппаратуры, узнал SHOT.

Особое внимание музыкант уделил гастрономическим условиям пребывания на площадке. В комнате отдыха разрешены исключительно халяльные позиции, а наличие любых блюд из свинины категорически запрещено. Нарушение данного запрета обернется для принимающей стороны моментальной компенсацией в размере одного миллиона рублей.

В перечень желаний вошли безалкогольные энергетики без сахара, элитные спиртные напитки, табачные изделия, а также кальян с персональным мастером. Помимо этого, в служебных помещениях необходимо предусмотреть опцию доставки ресторанных блюд для всего коллектива.

Ещё один миллионный штраф грозит организаторам за любое упоминание со сцены юмориста Антона Борисова, внесённого исполнителем в личный стоп-лист. Безопасность и внешний вид артиста должны обеспечивать нанятый телохранитель, врач-фониатр и опытный барбер из премиального барбершопа.

При необходимости ночевки в отеле работодателю придется выплачивать суточные каждому сопровождающему специалисту. Сумма составляет пять тысяч рублей при работе в пределах страны или сто евро во время зарубежных поездок.

Ранее Life.ru рассказывал, как Navai впервые выступил в Москве после задержания в Казахстане. Во время концерта артист пошутил о своём отсутствии на сцене, заявив, что «сидел там кое-где». Поклонники тепло встретили возвращение исполнителя.