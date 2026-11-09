«Никаких комментариев»: Рэпер Navai ушёл от вопросов о наркотиках после концерта в Москве
Navai отказался обсуждать с журналистами скандал с наркотиками в Казахстане
Наваи. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Рэпер Navai (Наваи Бакиров) отказался отвечать на вопросы журналистов о задержании в Казахстане по делу о наркотиках. После первого концерта в Москве артист коротко заявил: «Никаких комментариев», — а затем покинул площадку на спорткаре. Об этом сообщает SHOT.
Рэпер Navai не стал комментировать скандал с наркотиками в Казахстане. Видео © SHOT
Выступление состоялось 8 ноября в столичном клубе VK Stadium. После концерта поклонники ждали музыканта возле VIP-входа примерно до часа ночи. Navai успел сфотографироваться с несколькими фанатками, однако обсуждать с прессой недавний скандал не захотел.
Когда корреспондент попытался задать вопрос о произошедшем в Казахстане, охранники перекрыли доступ к исполнителю. Вскоре рэпер сел в свой спортивный автомобиль и уехал в сторону Ленинградского проспекта.
В октябре Navai задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили запрещённое вещество. Против исполнителя возбудили уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков.
Позднее дело прекратили по нереабилитирующим основаниям с учётом деятельного раскаяния. Музыканта освободили из-под стражи и выдворили из Казахстана. Сообщалось также о пятилетнем запрете на въезд в страну.
Ранее Life.ru рассказывал, как Navai впервые выступил в Москве после задержания в Казахстане. Во время концерта артист пошутил о своём отсутствии на сцене, заявив, что «сидел там кое-где». Поклонники тепло встретили возвращение исполнителя.
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