Рэпер Navai (Наваи Бакиров) отказался отвечать на вопросы журналистов о задержании в Казахстане по делу о наркотиках. После первого концерта в Москве артист коротко заявил: «Никаких комментариев», — а затем покинул площадку на спорткаре. Об этом сообщает SHOT.

Рэпер Navai не стал комментировать скандал с наркотиками в Казахстане. Видео © SHOT

Выступление состоялось 8 ноября в столичном клубе VK Stadium. После концерта поклонники ждали музыканта возле VIP-входа примерно до часа ночи. Navai успел сфотографироваться с несколькими фанатками, однако обсуждать с прессой недавний скандал не захотел.

Когда корреспондент попытался задать вопрос о произошедшем в Казахстане, охранники перекрыли доступ к исполнителю. Вскоре рэпер сел в свой спортивный автомобиль и уехал в сторону Ленинградского проспекта.

В октябре Navai задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили запрещённое вещество. Против исполнителя возбудили уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков.

Позднее дело прекратили по нереабилитирующим основаниям с учётом деятельного раскаяния. Музыканта освободили из-под стражи и выдворили из Казахстана. Сообщалось также о пятилетнем запрете на въезд в страну.

Ранее Life.ru рассказывал, как Navai впервые выступил в Москве после задержания в Казахстане. Во время концерта артист пошутил о своём отсутствии на сцене, заявив, что «сидел там кое-где». Поклонники тепло встретили возвращение исполнителя.