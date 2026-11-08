Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) впервые выступил в Москве после задержания в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков. Артист вернулся к концертной деятельности в рамках большого сольного тура по России и не обошёл стороной недавние события.

Navai дал первый концерт в Москве после задержания в Казахстане. Видео © Life.ru

Как сообщает корреспондент Life.ru, во время выступления музыкант с юмором прокомментировал длительный перерыв в концертной деятельности. Обращаясь к зрителям, он намекнул на время, проведённое под стражей, а также пошутил о своём самочувствии.

«Так давно не выступал. Сидел там кое-где. Приболел. Почки болят», — заявил исполнитель со сцены.

Судя по реакции зрителей, поклонники тепло встретили возвращение артиста.

Напомним, 13 октября рэпера задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра автомобиля, в котором находился музыкант, правоохранители обнаружили запрещённое вещество. В отношении исполнителя возбудили уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков.

20 октября стало известно, что уголовное дело в отношении Navai прекратили по нереабилитирующим основаниям с учётом деятельного раскаяния. Музыканта освободили из-под стражи и выдворили из Казахстана. Позднее сообщалось, что ему запретили въезд в республику на пять лет.