Концерт рэпера Navai в Москве перенесли на 8 ноября
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib
Рэпер Navai выступит в Москве 8 ноября, почти на три недели позже первоначального срока. Концерт пройдёт на площадке VK Stadium и начнётся в 20:00. Обновлённую дату организаторы разместили в афише.
Изначально поклонники должны были увидеть артиста 22 октября. Однако незадолго до выступления продажу билетов приостановили. Это произошло на фоне задержания музыканта в Казахстане.
Ранее Life.ru сообщал, что после задержания Navai казахстанский суд отправил его под стражу на два месяца. Однако 20 октября уголовное дело прекратили, а исполнителя выдворили из страны. Прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям не означает признания человека невиновным. После освобождения артист вернулся в Россию.
Больше новостей о жизни артистов, громких скандалах и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.