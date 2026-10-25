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Опубликовано 25 октября, 13:09

Концерт рэпера Navai в Москве перенесли на 8 ноября

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Рэпер Navai выступит в Москве 8 ноября, почти на три недели позже первоначального срока. Концерт пройдёт на площадке VK Stadium и начнётся в 20:00. Обновлённую дату организаторы разместили в афише.

Изначально поклонники должны были увидеть артиста 22 октября. Однако незадолго до выступления продажу билетов приостановили. Это произошло на фоне задержания музыканта в Казахстане.

Концерт Navai в Петербурге перенесут после ареста рэпера в Казахстане
Концерт Navai в Петербурге перенесут после ареста рэпера в Казахстане

Ранее Life.ru сообщал, что после задержания Navai казахстанский суд отправил его под стражу на два месяца. Однако 20 октября уголовное дело прекратили, а исполнителя выдворили из страны. Прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям не означает признания человека невиновным. После освобождения артист вернулся в Россию.

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Полина Никифорова
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