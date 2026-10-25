Концерт рэпера Navai в Москве перенесли на 8 ноября

Рэпер Navai выступит в Москве 8 ноября, почти на три недели позже первоначального срока. Концерт пройдёт на площадке VK Stadium и начнётся в 20:00. Обновлённую дату организаторы разместили в афише.

Изначально поклонники должны были увидеть артиста 22 октября. Однако незадолго до выступления продажу билетов приостановили. Это произошло на фоне задержания музыканта в Казахстане.

Ранее Life.ru сообщал, что после задержания Navai казахстанский суд отправил его под стражу на два месяца. Однако 20 октября уголовное дело прекратили, а исполнителя выдворили из страны. Прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям не означает признания человека невиновным. После освобождения артист вернулся в Россию.