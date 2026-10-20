Дело рэпера Navai прекратили, его выдворили из Казахстана

Уголовное дело против российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанного в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков, прекращено. Музыканта выдворили из страны. Об этом сообщает SHOT.

«Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учётом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — заявили в МВД Казахстана.

Бакирова задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра Mercedes, на котором передвигался певец, обнаружили запрещённые вещества.

После случившегося суд отправил Navai под стражу на два месяца. Музыканта подозревали в контрабанде и незаконном хранении наркотических средств. Ранее сегодня сообщалось, что рэпера выпустили под залог, но позже власти Казахстана уточнили, что рэпер «раскаялся» и залог не потребовался. Navai уже покинул Казахстан и летит в Россию.

Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) — российский рэпер и певец азербайджанского происхождения, родившийся 2 апреля 1995 года в Самаре. Широкую известность получил как участник дуэта HammAli & Navai, созданного в 2016 году совместно с Александром Громовым. Коллектив прославился хитами «Пустите меня на танцпол», «Прятки», «Девочка-война» и «Птичка», став одним из самых популярных представителей так называемого кальянного рэпа. Параллельно Бакиров развивал сольную карьеру, выпустив альбомы «Как Есенин» и «Фриковая дама». В 2025 году дуэт прекратил совместную деятельность, после чего артист сосредоточился на собственных проектах.