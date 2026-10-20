Navai улетел в Россию после освобождения из СИЗО, но дело о наркотиках не закрыли

Рэпера Navai (Наваи Бакирова) освободили из-под стражи в Казахстане под залог, после чего он отправился в Россию. При этом уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении музыканта не закрыто, а подписки о невыезде у него нет, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, ещё 19 октября исполнителя перевели из СИЗО № 13 в Таразе в районный изолятор временного содержания, откуда впоследствии отпустили. При этом сотрудники следственного изолятора не знали о готовящемся освобождении артиста и получили соответствующее постановление только 20 октября.

Таким образом, музыкант смог покинуть Казахстан, несмотря на продолжающееся расследование.

Ранее Life.ru рассказывал, что Navai задержали 13 октября на границе Киргизии и Казахстана. При досмотре арендованного Mercedes правоохранители обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Вместе с исполнителем находились концертный директор Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, занимавшийся арендой автомобиля. Обоих спутников вскоре отпустили.

Ситуацией заинтересовались и российские дипломаты. Генконсульство РФ направило ноту Казахстану, запросив официальную информацию о задержании исполнителя. Позднее представитель МИД Мария Захарова пояснила, что подобные действия являются стандартной практикой защиты прав российских граждан за рубежом.