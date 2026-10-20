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Регион
Опубликовано 20 октября, 11:13

Navai улетел в Россию после освобождения из СИЗО, но дело о наркотиках не закрыли

Mash: Рэпер Navai вышел на свободу без подписки о невыезде

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Рэпера Navai (Наваи Бакирова) освободили из-под стражи в Казахстане под залог, после чего он отправился в Россию. При этом уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении музыканта не закрыто, а подписки о невыезде у него нет, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, ещё 19 октября исполнителя перевели из СИЗО № 13 в Таразе в районный изолятор временного содержания, откуда впоследствии отпустили. При этом сотрудники следственного изолятора не знали о готовящемся освобождении артиста и получили соответствующее постановление только 20 октября.

Таким образом, музыкант смог покинуть Казахстан, несмотря на продолжающееся расследование.

Рэпер Navai рискует потерять более 100 млн рублей из-за скандала с наркотиками
Рэпер Navai рискует потерять более 100 млн рублей из-за скандала с наркотиками

Ранее Life.ru рассказывал, что Navai задержали 13 октября на границе Киргизии и Казахстана. При досмотре арендованного Mercedes правоохранители обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Вместе с исполнителем находились концертный директор Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, занимавшийся арендой автомобиля. Обоих спутников вскоре отпустили.

15 октября Кордайский районный суд отправил артиста под стражу на два месяца. Защита музыканта собиралась обжаловать решение и добиться его освобождения под залог. Предполагаемая сумма составляла около 2,1 миллиона тенге, или 390 тысяч рублей.

Ситуацией заинтересовались и российские дипломаты. Генконсульство РФ направило ноту Казахстану, запросив официальную информацию о задержании исполнителя. Позднее представитель МИД Мария Захарова пояснила, что подобные действия являются стандартной практикой защиты прав российских граждан за рубежом.

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Милена Скрипальщикова
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