Navai улетел в Россию после освобождения из СИЗО, но дело о наркотиках не закрыли
Mash: Рэпер Navai вышел на свободу без подписки о невыезде
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib
Рэпера Navai (Наваи Бакирова) освободили из-под стражи в Казахстане под залог, после чего он отправился в Россию. При этом уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении музыканта не закрыто, а подписки о невыезде у него нет, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, ещё 19 октября исполнителя перевели из СИЗО № 13 в Таразе в районный изолятор временного содержания, откуда впоследствии отпустили. При этом сотрудники следственного изолятора не знали о готовящемся освобождении артиста и получили соответствующее постановление только 20 октября.
Таким образом, музыкант смог покинуть Казахстан, несмотря на продолжающееся расследование.
Ранее Life.ru рассказывал, что Navai задержали 13 октября на границе Киргизии и Казахстана. При досмотре арендованного Mercedes правоохранители обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Вместе с исполнителем находились концертный директор Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, занимавшийся арендой автомобиля. Обоих спутников вскоре отпустили.
15 октября Кордайский районный суд отправил артиста под стражу на два месяца. Защита музыканта собиралась обжаловать решение и добиться его освобождения под залог. Предполагаемая сумма составляла около 2,1 миллиона тенге, или 390 тысяч рублей.
Ситуацией заинтересовались и российские дипломаты. Генконсульство РФ направило ноту Казахстану, запросив официальную информацию о задержании исполнителя. Позднее представитель МИД Мария Захарова пояснила, что подобные действия являются стандартной практикой защиты прав российских граждан за рубежом.
Больше новостей о российских артистах, громких скандалах и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.